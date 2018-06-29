Турция не надеется на упрощение визового режима, пока Австрия председательствует в ЕС

Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Министр пояснил, что в Евросоюзе сейчас будет председательствовать Австрия. В Турции не надеются на положительные моменты в этот период. Особенно это касается смягчения визового режима и расширения интеграции.

«Давление неприемлемо», — подчеркнул Чавушоглу.

Также политик указал на ухудшения в диалоге по интеграции Турции в Евросоюз, возросшие требования со стороны альянса и политический характер, которые они носят. По завершении председательства Австрии можно надеяться на положительные результаты, заключил министр.