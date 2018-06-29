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15:43   29 Июня 2018
Весь мир

США не догнать РФ в поставках газа ЕС — Миллер

США не догнать РФ в поставках газа ЕС — Миллер

Дело в том, что цена на американский СПГ никогда не снизится до уровня трубопроводного газа, объяснил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

А ключевым фактором при покупке газа для потребителей является вопрос стоимости и надежности поставок. В данном случае трубопроводный газ из России выигрывает у сжиженного газа из Северной Америки по всем пунктам.

Прежде всего, СПГ в целом всегда будет дороже трубопроводного газа. А американский СПГ тем более, ведь местные центры добычи газа находятся слишком далеко от Европы.

Российские центры наоборот. Они довольно близко расположены. Получается, что вместе с относительной дешевизной самого топлива его также дешевле доставлять потребителю.

Тем временем предпочтения европейцев можно оценить уже сейчас. Доля американского газа на рынке Европы ничтожно мала, всего около 0,5%.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #европа #экономика #газ #миллер #весь мир #спг
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