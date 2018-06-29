Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизят в 2019 году

Порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов не будут опускать 1 июля, как ранее предлагал сделать Минфин.

Замглавы ведомства Илья Трунин уточнил, что в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии снижение точно произойдет с 1 января следующего года.

Как пояснил заместитель министра, решение постепенно снижать беспошлинный ввоз приняли на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Такая мера предполагает снижение в два этапа: до 500 евро в месяц с 1 января и до 200 евро в месяц с начала 2020 года.

В настоящее время россияне могут не платить пошлины за посылки из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до 1000 евро в месяц и весом до 31 килограмма. Если требования не выполнены, гражданину придется заплатить пошлину в размере 30 процентов от заказа.