Мы в соц.сетях:
Морской участок газопровода «Северный поток 2» начнут укладывать летом‍

Морской участок газопровода «Северный поток 2» начнут укладывать летом‍

 Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизят в 2019 году

Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизят в 2019 году
Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

 Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой
ФИФА не выявила нарушений антидопинговых правил на групповой стадии ЧМ-2018

ФИФА не выявила нарушений антидопинговых правил на групповой стадии ЧМ-2018

 Евросоюз принял итоговое заявление по Brexit

Евросоюз принял итоговое заявление по Brexit
Морской участок газопровода «Северный поток 2» начнут укладывать летом‍

Морской участок газопровода «Северный поток 2» начнут укладывать летом‍

 Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизят в 2019 году

Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизят в 2019 году
Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

 Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой
ФИФА не выявила нарушений антидопинговых правил на групповой стадии ЧМ-2018

ФИФА не выявила нарушений антидопинговых правил на групповой стадии ЧМ-2018

 Евросоюз принял итоговое заявление по Brexit

Евросоюз принял итоговое заявление по Brexit
15:36   29 Июня 2018
Россия

Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизят в 2019 году

Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизят в 2019 году

Порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов не будут опускать 1 июля, как ранее предлагал сделать Минфин.

Замглавы ведомства Илья Трунин уточнил, что в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии снижение точно произойдет с 1 января следующего года.

Как пояснил заместитель министра, решение постепенно снижать беспошлинный ввоз приняли на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Такая мера предполагает снижение в два этапа: до 500 евро в месяц с 1 января и до 200 евро в месяц с начала 2020 года.

В настоящее время россияне могут не платить пошлины за посылки из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до 1000 евро в месяц и весом до 31 килограмма. Если требования не выполнены, гражданину придется заплатить пошлину в размере 30 процентов от заказа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#экономика #минфин #пошлины #посылка
Самое читаемое
Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

 Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

 Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки