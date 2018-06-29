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15:21   29 Июня 2018
Россия

Путин подписал закон о реорганизации «Почты России»

Путин подписал закон о реорганизации «Почты России»

Проект предполагает преобразование ФГУП «Почта России» в непубличное акционерное общество, 100% акций которого завладеет Россия.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отныне управлять «Почтой России» станут Росимущество, совет директоров, коллегиальный исполнительный орган (правление) и единоличный исполнительный орган (генеральный директор). А формированием структуры органов управления займутся органы государственной власти.

В пояснительной записке к закону уточняется, что назначением гендиректора займется совет директоров, состав которого в свою очередь определит правительство страны. Тем временем Госдума, Совфед и Общероссийский профессиональный союз (ОПС) могут представить Кабмину по одному кандидату для включения в совет.

Реорганизация «Почты России» тем не менее никак не затрагивает ее сотрудников. Наоборот, проектом вводится запрет на сокращение численности или штата работников ФГУП в ходе перехода к непубличному акционерному обществу.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #экономика #почта россии
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