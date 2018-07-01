На митинги Навального не пришли болельщики. И он сам

Те, кому близки социалистические убеждения, настороженно отнеслись к призывам блогера. В Омске представителя Навального и вовсе спустили со сцены.

Призывы политического блогера Алексея Навального выходить на улицу не добавили массовости акциям протеста против повышения пенсионного возраста в России. В Брянске митинг, организованный КПРФ, поддержанный «Справедливой Россией» и штабом Навального, собрал 400 человек, в Магадане протестовать вышли сто человек, в Хабаровске блогер сумел уговорить выйти всего 300 человек, в Томске - 500, в Биробиджане - 800.

«Для левого электората Навальный - чужак, - предрекал провал протестам политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. - У них есть свои лидеры, свои политические силы, партии, и свой содержательный диалог. Призыв Навального для них выглядит политической спекуляцией».

Одна из самых массовых акций прошла в Омске. Митинг, собравший 4 500 жителей, там организовала КПРФ, а координатора штаба Навального, который попытался тоже выступить, спустили со сцены.

Малочисленными митинги Навального еще в пятницу видел глава региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Колядин.

«Молодежь больше занята вопросами Чемпионата мира. Да и для молодых людей пенсионная реформа весьма условна. Взрослые люди, те, кто ориентированы на спорт, интегрированы в эти мероприятия. Те, кого футбол не интересует, поедут на дачи, в отпуск, а не будут задерживаться летом дома», - объяснил политолог.

Ставку, блогер, вполне мог делать на картинку. Для акций протеста выбрали день игры сборной России с Испанией, когда на улице много болельщиков.

«Последние всегда славились жестким поведением в уличных столкновениях, что на руку блогеру Навальному: их можно использовать в качестве провокаторов», - считает Колядин.

Болельщики, впрочем, на митинги не пришли. Как не пришел и Навальный. Блогер еще вчера вечером улетел в Венгрию на отдых.