США пообещали Германии не вводить санкции против российского газа

Правда, речь идет о временном отказе, уточнила на брифинге представительница Министерства экономики Германии.

Вашингтон дал Берлину предварительные гарантии, что не станет пока вводить санкции против газопроводов, построенных с участием России. Это все, чем располагает ФРГ, подчеркнули в немецком ведомстве.

Обещание американцев, прежде всего, касается реализации проекта «Северный поток - 2». США выступали против строительства газопровода, по которому российский газ через Балтийское море доставлялся бы в Германию. Более того, они пытались заставить европейцев отказаться от него, угрожая ввести санкции против европейских участников.

Тем не менее три из четырех европейских стран, задействованных в проекте (ФРГ, Швеция и Финляндия), уже дали разрешение на строительство трубы в своих территориальных водах. Осталось получить только согласие Дании. Но та заявила о намерении задержать реализацию проекта.

Однако и отказ Копенгагена не сможет остановить строительство, заявил ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран. Строители просто изменят маршрут и проложат трубу в международных водах к северу от страны.