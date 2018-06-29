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14:56   29 Июня 2018
Весь мир

США пообещали Германии не вводить санкции против российского газа

США пообещали Германии не вводить санкции против российского газа

Правда, речь идет о временном отказе, уточнила на брифинге представительница Министерства экономики Германии.

Вашингтон дал Берлину предварительные гарантии, что не станет пока вводить санкции против газопроводов, построенных с участием России. Это все, чем располагает ФРГ, подчеркнули в немецком ведомстве.

Обещание американцев, прежде всего, касается реализации проекта «Северный поток - 2». США выступали против строительства газопровода, по которому российский газ через Балтийское море доставлялся бы в Германию. Более того, они пытались заставить европейцев отказаться от него, угрожая ввести санкции против европейских участников.

США пообещали Германии не вводить санкции против российского газа

Тем не менее три из четырех европейских стран, задействованных в проекте (ФРГ, Швеция и Финляндия), уже дали разрешение на строительство трубы в своих территориальных водах. Осталось получить только согласие Дании. Но та заявила о намерении задержать реализацию проекта.

Однако и отказ Копенгагена не сможет остановить строительство, заявил ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран. Строители просто изменят маршрут и проложат трубу в международных водах к северу от страны.

 

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #экономика #германия #санкции #газ #весь мир #северный поток - 2
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