Поливальные машины спасают москвичей от жары

Коммунальные службы Москвы с наступлением жары стали охлаждать воздух и дороги с помощью поливальных машин.

Орошение воздуха проводится, как только температура поднимается до 25 градусов, сообщили в пресс-службе Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Автомобильные дороги». Для охлаждения воздуха техника направляет струи воды вверх. Это также позволяет снижать температуру дорожного полотна, которое нагревается под солнечными лучами.

Отмечается, что аэрацию проводят с 12 до 17 часов дня. В период жары, помимо аэрации, каждые два часа водой поливается проезжая часть. Однако основную мойку трасс проводят ночью - с 23 до 7 часов.