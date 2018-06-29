Минсвязи выдало более 1,5 миллиона FAN ID в ходе ЧМ-2018

Об этом стало известно из пресс-релиза Министерства связи РФ.

Паспорт болельщика или FAN ID получила 871 тысяча россиян, 60 граждан Китая, 49 тысяч жителей США. Мексика заказала почти 43 тысячи документов, Аргентина — почти 36 тысяч, Бразилия — 32 тысячи, Колумбия и Германия — примерно по 29 тысяч, Перу — 26 тысяч.

Паспорт болельщика фанаты получают в специализированных центрах в городах, где проходят матчи чемпионата мира по футболу. В день игры у стадионов находятся дополнительные пункты выдачи в виде шатров. Там тоже можно пройти регистрацию. Мобильные центры начинают работать за шесть часов до начала матча и пока игра не завершится.

FAN ID также доставлялся за границу и по Российской Федерации почтой. За пределами РФ документ болельщики получали в центрах Россотрудничества и визовых отделениях VFS Global.

Паспорт болельщика позволяет идентифицировать фаната. Проект разработан специально для чемпионата мира. Документ является именным, выдается бесплатно и однократно на все матчи соревнований. FAN ID должен получить каждый, кто приобрел билет на матч. Паспорт также позволяет проехать бесплатно между городами, в которых проходят игры, а также в общественном транспорте.

Документ дает право иностранным гражданам не оформлять визу при въезде в Россию.