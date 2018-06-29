Алжирские военные приедут на Армейские игры-2018

Военнослужащие Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана, Судана и Филиппин впервые поучаствуют в этом мероприятии, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Ожидается прибытие 181 команды из 32 стран, уточнил он в ходе селекторного совещания. Глава российского оборонного ведомства отметил позитивную тенденцию роста числа участников Армейских игр. В этот раз число команд-участников выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом.

Министр также отметил, что в 2018 году, помимо РФ, Азербайджана, Белоруссии, КНР и Казахстана, в организации конкурсов поучаствуют Иран и Армения

Глава Минобороны отметил, что Игры стартуют через месяц и за это время нужно создать комфортные условия как для участников, так и для поклонников армейского спорта.

Соревнования пройдут в период с 28 июля по 11 августа на полигонах семи стран.