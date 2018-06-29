Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Проблема в том, что стороны никак не могут договориться об алгоритме действий и о режиме посещения заключенных, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Раскоординация действий омбудсменов России и Украины наблюдалась и во время визита Татьяны Москальковой в Киев, и по приезде Людмилы Денисовой в Москву. Последняя фактически приехала в российскую столицу без предварительного уведомления, заявил представитель Кремля.

Синхронизировать действия пока проблематично. Также, конечно, на решении этой проблемы сильно сказывается дефицит доверия. Но помимо этого, Россия не может понять, почему украинская сторона так сосредоточена на отдельных фамилиях и полностью игнорирует других граждан, которые находятся в соответствующих заведениях в РФ.

Тем не менее Москва остается приверженной договоренностям украинского и российского лидеров.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко ранее договорились о посещении украинских и российских заключенных уполномоченными по правам человека обеих стран. Так, Денисова посетила Москву и встретилась с задержанными соотечественниками, а Москалькова отправилась в Киев, где пообщалась с задержанными россиянами.