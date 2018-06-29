Мы в соц.сетях:
Поливальные машины спасают москвичей от жары

Поливальные машины спасают москвичей от жары

 Алжирские военные приедут на Армейские игры-2018

Алжирские военные приедут на Армейские игры-2018
Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

 Саакашвили на станет баллотироваться в президенты Украины и Грузии

Саакашвили на станет баллотироваться в президенты Украины и Грузии
США пообещали Германии не вводить санкции против российского газа

США пообещали Германии не вводить санкции против российского газа

 Европа заплатит Африке полмиллиарда, чтобы не видеть миллионы мигрантов

Европа заплатит Африке полмиллиарда, чтобы не видеть миллионы мигрантов
Поливальные машины спасают москвичей от жары

Поливальные машины спасают москвичей от жары

 Алжирские военные приедут на Армейские игры-2018

Алжирские военные приедут на Армейские игры-2018
Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

 Саакашвили на станет баллотироваться в президенты Украины и Грузии

Саакашвили на станет баллотироваться в президенты Украины и Грузии
США пообещали Германии не вводить санкции против российского газа

США пообещали Германии не вводить санкции против российского газа

 Европа заплатит Африке полмиллиарда, чтобы не видеть миллионы мигрантов

Европа заплатит Африке полмиллиарда, чтобы не видеть миллионы мигрантов
14:17   29 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Проблема в том, что стороны никак не могут договориться об алгоритме действий и о режиме посещения заключенных, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Раскоординация действий омбудсменов России и Украины наблюдалась и во время визита Татьяны Москальковой в Киев, и по приезде Людмилы Денисовой в Москву. Последняя фактически приехала в российскую столицу без предварительного уведомления, заявил представитель Кремля.

Синхронизировать действия пока проблематично. Также, конечно, на решении этой проблемы сильно сказывается дефицит доверия. Но помимо этого, Россия не может понять, почему украинская сторона так сосредоточена на отдельных фамилиях и полностью игнорирует других граждан, которые находятся в соответствующих заведениях в РФ.

Тем не менее Москва остается приверженной договоренностям украинского и российского лидеров.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко ранее договорились о посещении украинских и российских заключенных уполномоченными по правам человека обеих стран. Так, Денисова посетила Москву и встретилась с задержанными соотечественниками, а Москалькова отправилась в Киев, где пообщалась с задержанными россиянами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #песков #политика #москалькова #пленные #весь мир #денисова
Самое читаемое
Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

 Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

 Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки