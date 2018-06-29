Путин поздравил с днем рождения президента Туркменистана

Российский лидер Владимир Путин по телефону поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и пожелал ему успехов в работе.

Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения. Президенты подтвердили стремление продолжать наращивать сотрудничество России и Туркменистана во многих областях.

Ранее российский лидер направил своему туркменскому коллеге поздравительную телеграмму. В тексте подчеркивалось, что Россия высоко ценит усилия Туркмении по укреплению отношений между странами. Путин подчеркнул, что рассчитывает на продолжение совместной работы с Туркменией по обеспечению безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

29 июня Бердымухамедову исполнился 61 год.