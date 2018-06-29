Мы в соц.сетях:
Поливальные машины спасают москвичей от жары

Поливальные машины спасают москвичей от жары

 Алжирские военные приедут на Армейские игры-2018

Алжирские военные приедут на Армейские игры-2018
Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

 Саакашвили на станет баллотироваться в президенты Украины и Грузии

Саакашвили на станет баллотироваться в президенты Украины и Грузии
США пообещали Германии не вводить санкции против российского газа

США пообещали Германии не вводить санкции против российского газа

 Европа заплатит Африке полмиллиарда, чтобы не видеть миллионы мигрантов

Европа заплатит Африке полмиллиарда, чтобы не видеть миллионы мигрантов
Поливальные машины спасают москвичей от жары

Поливальные машины спасают москвичей от жары

 Алжирские военные приедут на Армейские игры-2018

Алжирские военные приедут на Армейские игры-2018
Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

 Саакашвили на станет баллотироваться в президенты Украины и Грузии

Саакашвили на станет баллотироваться в президенты Украины и Грузии
США пообещали Германии не вводить санкции против российского газа

США пообещали Германии не вводить санкции против российского газа

 Европа заплатит Африке полмиллиарда, чтобы не видеть миллионы мигрантов

Европа заплатит Африке полмиллиарда, чтобы не видеть миллионы мигрантов
14:00   29 Июня 2018
Россия

Путин поздравил с днем рождения президента Туркменистана

Путин поздравил с днем рождения президента Туркменистана

Российский лидер Владимир Путин по телефону поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и пожелал ему успехов в работе.

Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения. Президенты подтвердили стремление продолжать наращивать сотрудничество России и Туркменистана во многих областях.

Ранее российский лидер направил своему туркменскому коллеге поздравительную телеграмму. В тексте подчеркивалось, что Россия высоко ценит усилия Туркмении по укреплению отношений между странами. Путин подчеркнул, что рассчитывает на продолжение совместной работы с Туркменией по обеспечению безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

29 июня Бердымухамедову исполнился 61 год.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #туркменистан #бердымухамедов
Самое читаемое
Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

 Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

 Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки