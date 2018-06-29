Россия обжаловала в ВТО пошлины США

Речь идет о запросе на консультации с Вашингтоном в рамках процедуры разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), уточнила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

США ввели дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия в марте текущего года. Сталь из всех стран, кроме Аргентины, Бразилии, Австралии и Южной Кореи, с тех пор облагается налогом в 25%, а алюминий (кроме Аргентины и Австралии) - налогом в 10%.

Россия и некоторые другие страны (ЕС, Канада, Китай, Индия, Мексика и др.) подали иск к США в ВТО. Процедура разрешения споров Организации предполагает проведение на первом этапе консультаций сторон для совместного поиска путей урегулирования конфликта. Если консультации ни к чему не приведут, Москва сможет попросить об учреждении третейской группы, объяснил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Кроме того, в качестве ответной меры Россия намерена ввести пошлины против США. Налогом предполагается обложить американские сталь, алюминий, автомобили, строительно-дорожную технику и ряд других товаров. Лекарств в этом списке нет.