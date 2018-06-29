ДВФУ уволит и сократит более 330 человек

Дальневосточный федеральный университет является крупнейшим вузом на Дальнем Востоке. Администрация учебного заведения до конца следующего года планирует сократить и уволить более 330 человек.

Меры примут в рамках программы оптимизации, пишет ФАН. Ранее вуз серьезно сократил преподавательский состав.

Издание сообщает, что точное количество людей, попадающих под сокращение и увольнение, пока не ясно. Не все сокращенные сотрудники получат выплаты, полагающиеся им по закону. С некоторыми просто не продлят договор по истечению предыдущего.

ДВФУ появился на базе четырех вузов. Сейчас в него входят восемь филиалов, один из которых находится в японском городе Хакодате. В вузе работает двухуровневая система «школа-кафедра». В систему ДВФУ входят девять направлений — детский сад, музей, два структурных подразделения по программам МПО и еще семь отделов по общему образованию. Главный корпус вуза стоит на острове Русский во Владивостоке. На его строительство ушло 100 миллиардов рублей.

Первая часть сокращений затронет административных работников — уборщиков, дворников и обслуживающий персонал. Вуз перейдет на аутсортинг в целях экономии. По крайней мере, так планируется. Экономия выглядит весьма сомнительно, поскольку зарплаты у этих работников низкие. ФАН пишет, что планируется уволить 200 человек. В год это позволит сэкономить 24 миллиона рублей, при условии, что средняя зарплата уборщика — 10 тысяч. Только для крупнейшего вуза региона такая годовая сумма ничтожно мала.

К примеру, текущий ректор ДВФУ в год получает 6,5 миллионов рублей. Возможно, что выгоднее было бы несколько сократить зарплаты руководству, оставив при этом часть людей на рабочем месте.

Вторая волна сокращений коснется сотни сотрудников по учебно-методической работе, то есть преподавателей. Только при нынешнем потоке студентов именно этой категории работников вуза не хватает. Возможно, что под сокращение попадут и те, кто пришел на работу не на конкурсной основе.

На ряд факультетов не названа цифра приема — студентов не набирают. Уменьшается количество студентов, а вместе с ним и количество преподавателей. Ставку не урежут, а объявят на нее конкурс. Отбор никто не пройдет и ставка выбывает. Получается, что сокращения как будто и не было.

Также сократят и довузовские подразделения под предлогом объединения. В эту категорию попадают директора гимназии-колледжа и несколько замглав других подразделений. Насовсем «уйдут» преподаватели в области конфликтологии.

Самое тяжелое сокращение коснется студентов — закроют филиал в Артеме. Набор там не ведется уже три года подряд, каждый раз сокращаются сотрудники. Сейчас в отделении вуза осталось 20 человек — административные работники и учителя. В 2020 году они станут безработными. Причины закрытия филиала не ясны, поскольку вуз — единственный в городе при населении выше 100 тысяч человек.

От Владивостока до Артема — более 30 километров. Школьники, которые захотят получить «вышку», вынуждены покинуть родной город и переехать в студгородок на Русском. Обучение пока что доступно почти всем. Но если филиал в Артеме закроют, то студенты из малообеспеченных семей не смогут учиться в вузе, ведь самое дешевое место в 4-местной комнате стоит 2600 рублей в месяц. Можно и подороже, за 6700. С заочников берут 1500 рублей в сутки.

В том же Петербурге в общаге Университета кино и телевидения очник-бюджетник платит 750 рублей в месяц за койко-место, платник — 1200 рублей.

В основном сокращения в ДВФУ затронут невысокооплачиваемых сотрудников. В год это позволит сэкономить немногим более 35 миллионов рублей. Но это не помешало вузу закупить махровых халатов на 12 миллионов рублей в этом году и на 32 миллиона в прошлом. Примерно 70 миллионов в 2018 году ушли на сопровождение международных стажировок. И это уже не говоря об отоплении, на которое университет тратит сотни миллионов в год.

Родители студентов и преподаватели недовольны. В интернете уже появилась петиция в Минобрнауки и на имя президента России, премьера РФ, членов Госдумы и Совфеда. Граждане требуют снять с должностей ректора ДВФЦ Анисимосва и управленцев, привезенных им из Москвы.

В тексте петиции отмечается, что за почти полтора года руководства Анисимовым ДВФУ вуз пришел в упадок, хотя ранее являлся одним из престижнейших на Дальнем Востоке. Чиновники, пришедшие на руководящие места, не имеют ни нужного опыта, ни профильного образования. За 18 месяцев уволили почти всех компетентных сотрудников, а на их должности поставили неопытных менеджеров. Все это время руководящая верхушка продолжает расти.

ФАН связался с пресс-службой ДВФУ и взял комментарий. В вузе ответили, что никого крупного «сокращения не готовится». Видимо, для администрации университета сократить более 10% работников не считается чем-то крупным.

Преподаватели же из Артема не смогут в родном городе найти работу по специальности. Выхода у них два — работа на неквалифицированной должности, либо покинуть регион.