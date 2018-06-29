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13:26   29 Июня 2018
Россия

Путин не придет на матч Россия – Испания из-за плотного графика

Путин не придет на матч Россия – Испания из-за плотного графика

Российский лидер Владимир Путин не посетит матч Россия - Испания 1 июля.

В его рабочем графике также нет встречи с королем Испании Филиппом VI, который прилетит в Москву на эту игру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рабочее расписание короля позволяет ему только поприсутствовать на матче, после чего он сразу покинет Россию. Официальный представитель Кремля отметил, что Москва будут очень рада его визиту.

У главы российского государства тоже напряженный график, который предусматривает его присутствие только на открытии и закрытии чемпионата мира по футболу.

Песков подчеркнул, что Путин, как и другие российские болельщики, будет болеть за нашу сборную.

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Автор: Ольга Шпакова
#путин #чм #матч #чм 2018 #лужники #чм - 2018 #россия испания
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