Ростуризм предупредил туристов об извержении вулкана на Бали

Федеральное агентство по туризму предупредило российских туристов о том, что на Бали на вулкане Агунг произошел выброс пепла.

Пресс-служба российского ведомства предупредила граждан, что из-за происшествия временно приостановлена работа аэропорта Нгурах-Рай, что стоит учитывать при посещении острова в ближайшие дни. Ведомство призвало туристов следить за сообщениями местных властей и связываться с туроператорами для подтверждения даты вылета.

Пока российские туристы не обращались за помощью в связи с ситуацией на Бали, но Ростуризм поддерживает связь с ситуационно-кризисным центром российского МИД и посольством РФ в Индонезии.

Сейчас зарубежные СМИ сообщают, что аэропорт Нгурах-Рай вновь заработал и в скором времени рейсы снова будут летать в штатном режиме.