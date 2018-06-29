Серебряков: Дать интервью Дудю заставили дети

Актер Алексей Серебряков объяснил, что сам он сперва отказался от общения с Юрием Дудем, потому что не любит давать интервью, не чувствует себя «уверенным в этом».

Ранее в интервью журналисту Юрию Дудю Серебряков рассказал, что в России зачастую национальной идеей становятся не сообразительность, предприимчивость и достоинство, а хамство, наглость и сила. Слова артиста в обществе резко раскритиковали. В частности, певица Эдита Пьеха посоветовала Серебрякову обратиться к врачу, предположив, что он «не в себе».

Сам актер заявил, что не собирался публиковать какие-либо манифесты. Он достаточно много делает в кино и не считает нужным объяснять словами свою деятельность.

Серебряков подчеркнул, что вовсе не собирался давать Дудю интервью и сначала отказался. Но его детям нравится журналист. Их настойчивые требования заставили актера изменить решение.