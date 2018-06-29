США и Япония намерены добиться полного ядерного разоружения КНДР

Также Вашингтон и Япония хотят ликвидировать все баллистические ракеты, которые есть в распоряжении у Пхеньяна.

Глава японского министерства обороны Ицунори Онодэра заявил об этом после встречи с коллегой из Соединенных Штатов Джеймсом Мэттисом.

Руководитель Пентагона подчеркнул, что и Вашингтон и Сеул временно не станут проводить военных учений, запланированных на июль и август. Мэттис считает, что таким образом можно создать благоприятную атмосферу для диалога с Северной Кореей.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре. Политики подписали совместный документ, подтверждающий в том числе готовность Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова. Северокорейский лидер по итогам переговоров заявил, что ожидаются «большие перемены».

Позднее СМИ сообщили, что Вашигнтон предъявил Пхеньяну 47 пунктов для полного ядерного разоружения. Санкции не снимут, пока КНДР не выполнит все требования. Северная Корея потребовала гарантий безопасности.