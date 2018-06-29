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 Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии

Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии
12:55   29 Июня 2018
Россия

Кремль удивлен сообщениями о «сделке» Путина и Трампа по Сирии

Кремль удивлен сообщениями о «сделке» Путина и Трампа по Сирии

Кремль прокомментировал сообщение CNN о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы рассчитывает на заключение сделки с главой России Владимиром Путиным по Сирии в ходе их саммита в Финляндии.

Американский канал сообщал, что президент США планирует «как можно быстрее» вывести американских военнослужащих из Сирии и озвучит Путину ряд предложений, которые могут на это повлиять.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что такой информации CNN остается только удивляться. Однако официальный представитель Кремля подчеркнул, что тема Сирии действительно будет затронута в ходе встречи двух лидеров.

Накануне стало известно, что Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки и обсудят российско-американские отношения.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #путин #сирия #политика #трамп #саммит #хельсинки
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