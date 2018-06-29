«Родина» поддержала кандидатуру Собянина на выборах мэра Москвы

Такое решение единогласно приняло Бюро Президиума партии, написал в Twitter лидер «Родины» Алексей Журавлев.

Единогласным решением Бюро Президиума партии "РОДИНА" поддержала кандидатуру Сергея Собянина на выборах Мэра Москвы. pic.twitter.com/EXnel0oJkv — Алексей Журавлев (@ZhuravlevRodina) June 29, 2018

Официальная поддержка кандидатуры Сергея Собянина на выборах градоначальника стала основной темой расширенного заседания Бюро Президиума Политического совета «Родины». Встреча состоялась в пятницу, 29 июня, в Исполкоме партии.

Сегодня в Исполкоме партии "РОДИНА" состоялось расширенное заседание Бюро Президиума Политического совета партии "РОДИНЫ". Главный вопрос повестки дня: официальная поддержка партией "РОДИНА" кандидата на выборах мэра города Москвы 9 сентября Сергея Собянина. pic.twitter.com/j53Fta2l8V — Алексей Журавлев (@ZhuravlevRodina) June 29, 2018

Собянин возглавляет столицу с 21 октября 2010 года. Тогда его кандидатуру утвердили в Мосгордуме по представлению президента страны Дмитрия Медведева. В 2013 году градоначальника уже выбирали москвичи. Они также отдали предпочтение Собянину (51,37% голосов избирателей).

Очередные выборы столичного мэра пройдут в этом году 9 сентября.