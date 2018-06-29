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13:04   29 Июня 2018
Россия

«Родина» поддержала кандидатуру Собянина на выборах мэра Москвы

«Родина» поддержала кандидатуру Собянина на выборах мэра Москвы

Такое решение единогласно приняло Бюро Президиума партии, написал в Twitter лидер «Родины» Алексей Журавлев.

Официальная поддержка кандидатуры Сергея Собянина на выборах градоначальника стала основной темой расширенного заседания Бюро Президиума Политического совета «Родины». Встреча состоялась в пятницу, 29 июня, в Исполкоме партии.

Собянин возглавляет столицу с 21 октября 2010 года. Тогда его кандидатуру утвердили в Мосгордуме по представлению президента страны Дмитрия Медведева. В 2013 году градоначальника уже выбирали москвичи. Они также отдали предпочтение Собянину (51,37% голосов избирателей).

Очередные выборы столичного мэра пройдут в этом году 9 сентября.

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #выборы #собянин #политика #родина
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