Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии

CNN сообщил зрителям, что президент США готов пойти на сделку с Владимиром Путиным и вывести американские войска из Сирии.

Взамен, якобы Трамп якобы хочет гарантий, что иранские военные не войдут в покинутые американцами районы.

Что можно сказать по поводу этого «соглашения». Если все так и есть, это будет обозначать признание своего поражения и подписание американским президентом акта почетной капитуляции в Сирии.

Визит Джона Болтона

Начать разбирать эту историю я предлагаю с экстренного визита советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в Москву.

Трампу сегодня позарез нужны внешнеполитические прорывы. На носу промежуточные выборы в Конгресс и менее чем через год стартует предвыборная президентская кампания, где Трамп попытается повторить свой успех 2016 года. И ему нужны козыри. Полтора года внутренней войны элит в США показали насколько шатки позиции нынешнего американского президента, добиться изменений во внутренней политике ему практически невозможно, а потому Трамп решил сосредоточить свои усилия на решении внешних проблем. Резкая активизация его на корейском направлении и желание добиться каких-то результатов во взаимоотношениях с Москвой, все это звенья одной цепи. И если с лидером КНДР удалось договориться, не сдавая никаких позиций, то России требовалось предоставить какую-то уступку, на которую она, по мнению Трампа, должна была согласиться.

Как только было объявлено о миссии Джона Болтона, политологи начали гадать о том, какие именно предложения везет Путину американский дипломат. То, что тот использован в качестве личного курьера и везет варианты договоренностей, очевидно. Также было понятно, что сдача интересов не должна была быть явной. В этом случае вместо победы Трампа бы просто разорвали его «ястребы». С другой стороны, предложения должны были быть приемлемы для России.

Быстрый ответ Кремля

Еще утром 27 июня официальный Кремль и Госдеп уклончиво отвечали по поводу времени и месте проведения встречи на высшем уровне между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Было понятно, что встречать и говорить «ни о чем» российский президент точно не будет, а четких договоренностей ни по одному из важных вопросов между Москвой и Вашингтоном на тот момент не было.

Но уже к вечеру, после теплого приема Болтона и ободряющих слов в его адрес со стороны российского президента стало понятно, что «варианты», привезенные из Вашингтона Владимира Путина устроили. И буквально сразу же администрация президента России и Госдеп США сообщили о том, что дата и место встречи двух лидеров согласованы. Она состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.

В переводе с дипломатического это обозначало, что стороны вышли на какие-то решения и теперь осталось лишь согласовать детали.

И буквально на следующий день CNN, со ссылкой на свои источники, которые обычно не врут, озвучили суть этого самого «прорыва».

Американцы уходят, Асад побеждает

Именно так можно кратко резюмировать суть договоренностей (если версия CNN окажется верной). Дональд Трамп соглашается на вывод всех американских военных из Сирии и сдает Асаду американскую базу Ат-Танф на юго-востоке страны. Все боевики, находящиеся в этом районе, имеют право свободного выхода в любой регион страны по своему усмотрению. Взамен Вашингтон (читай Тель-Авив) желает, чтобы Сирию также покинули и иранские войска.

Что это как не акт почетной капитуляции? Если вспомнить с чего все начиналось в 2011 году, то это станет вполне очевидно. Тогда в Сирии не было иранских войск, а главной задачей, начавшейся сирийской версии «арабской весны» был снос правящего режима Асада и установление проамерикано-катаро-саудовской диктатуры. То есть фактически американцы готовы согласиться на довоенное статус-кво и даже несколько худшие условия. Сегодня Ближний Восток вовсе не такой, как это рисовалось 12 лет назад на «карте полковника Петерса». Сегодня здесь создана устойчивая пророссийская коалиция и все местные лидеры ездят в Москву решать свои проблемы. А теперь из Сирии начнут уходить и американские военные, которые так и не сумели победить Асада.

А это и называется поражением. И если все так и случится, это станет важным поворотным моментов гражданской войны в Сирии, после которого оставшиеся здесь «оппозиционные» силы, уже ничего не смогут противопоставить законному правительству страны.

А еще к месту можно вспомнить другие недавние договоренности между теперь уже турецким и американским руководством, которые очень хорошо ложатся в канву нынешних «предположений CNN». В начале июня Анкара и Вашингтон согласовали вывод из ключевого города Манбидж всех курдских воинских формирований.

Как мы помним, еще несколько месяцев назад те же самые курды упорно сражались за гораздо менее значимый анклав Африн. А теперь они безропотно подчинились приказу из Вашингтона и ушли на восточный берег Евфрата. И не исключено, что со временем и вовсе вынуждены будут сдаться на милость Асада. Но это будет потом, а пока 26 июня турецкая бронетехника переправилась через «пограничную» реку Саджу и без боя вошла, в ранее подконтрольные курдам районы окрестностей Манбиджа.

Пока они будут обеспечивать безопасность района совместно с американцами. Но как мы видим, они рано или поздно уйдут, и тогда курдам будет очень некомфортно и у них просто не останется вариантов, как искать общий язык с «диктатором» Асадом.

Итак, 16 июля 2018 года в Хельсинки встретятся два президента. О чем они договорятся мы узнаем через неполных три недели. Но о чем-то они договорятся наверняка. И если версия, озвученная каналом CNN окажется верной, то уже очень скоро мы увидим, «почетный позор» американской военной машины, которая несмотря на все свои многолетние усилия, так и не смогла сломить воли к победе сирийского народа, от которого в трудный час не отвернулись его союзники.

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