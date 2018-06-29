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12:46   29 Июня 2018
Россия

Россия ввела ограничения по мемориальным проектам Литвы

Россия ввела ограничения по мемориальным проектам Литвы

В МИД РФ отмечают, что ограничения введены в ответ на действия правительства Литвы.

Ведомство подчеркнуло, что Вильнюс в последнее время ужесточил позиции по мемориальным работам Москвы на территории Литвы. Ситуация, созданная властью страны, «ненормальна» и вынуждает Россию на ответные меры.

В заявлении МИД сообщается, что временно приостановлена выдача виз гражданам Литвы, которые едут в РФ в рамках деятельности проекта «Миссия Сибирь». Министерство подчеркивает, что ограничения вводятся вынуждено. Если администрация Вильнюса пересмотрит «деструктивный курс», то Москва разрешит литовские поездки.

Ранее стало известно, что в Литве потребовали демонтировать два надгробия, установленные на могилах солдат СССР и воинов царской России.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #литва #мид рф #весь мир
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