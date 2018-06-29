США сократили финансирование возглавляемого россиянином управления ООН — СМИ

Америка сократила финансирование Управления ООН по борьбе с терроризмом и снизила уровень своего участия в конференции по этому вопросу.

Решение администрации президента Трампа использовать финансовый рычаг вызвано желанием подтолкнуть организацию к реформам, пишет Reuters.

Изначально планировалось, что США выделят им два миллиона долларов, однако сумму урезали из-за решения бывшего российского дипломата, главы Управления Владимира Воронкова закрыть часть контртеррористической конференции для неправительственных организаций. Об этом СМИ проинформировал представитель американских властей.

Источник также подчеркнул, что такое решение Воронков мог принять под «давлением со стороны своего государства».

В материале отмечается, что западные страны обвинили правительство РФ в якобы подавлении интересов гражданского общества и мешали работе независимых институтов.