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Саакашвили на станет баллотироваться в президенты Украины и Грузии

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 Четыре солдата ВСУ погибли в Донбассе

Четыре солдата ВСУ погибли в Донбассе
США и Япония намерены добиться полного ядерного разоружения КНДР

США и Япония намерены добиться полного ядерного разоружения КНДР

 Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии

Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии
12:48   29 Июня 2018
Весь мир

США сократили финансирование возглавляемого россиянином управления ООН — СМИ

США сократили финансирование возглавляемого россиянином управления ООН — СМИ

Америка сократила финансирование Управления ООН по борьбе с терроризмом и снизила уровень своего участия в конференции по этому вопросу.

Решение администрации президента Трампа использовать финансовый рычаг вызвано желанием подтолкнуть организацию к реформам, пишет Reuters.

Изначально планировалось, что США выделят им два миллиона долларов, однако сумму урезали из-за решения бывшего российского дипломата, главы Управления Владимира Воронкова закрыть часть контртеррористической конференции для неправительственных организаций. Об этом СМИ проинформировал представитель американских властей.

Источник также подчеркнул, что такое решение Воронков мог принять под «давлением со стороны своего государства».

В материале отмечается, что западные страны обвинили правительство РФ в якобы подавлении интересов гражданского общества и мешали работе независимых институтов.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #оон #политика #весь мир
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