Опрос: половина граждан Франции боится мигрантов

Исследование проводила компания Odoxa.

Более половины респондентов (54%) испытывают страх перед вопросами о миграционном кризисе. 45% — сострадание.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон по итогам заседания глав стран-участниц Евросоюза заявил, что найдено «европейское решение» проблемы. Новый подход даст возможность укрепить границы государств и ужесточить процедуру приема беженцев.

Кризис мигрантов в Европе стал заметен в апреле 2015 года. По разным данным, в эти страны в течение года приехали почти два миллиона беженцев. Зарегистрированных из них — около 700 тысяч. В 2014 году официально отмечено всего 280 тысяч.