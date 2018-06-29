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 Четыре солдата ВСУ погибли в Донбассе

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12:27   29 Июня 2018
Весь мир

Опрос: половина граждан Франции боится мигрантов

Опрос: половина граждан Франции боится мигрантов

Исследование проводила компания Odoxa.

Более половины респондентов (54%) испытывают страх перед вопросами о миграционном кризисе. 45% — сострадание.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон по итогам заседания глав стран-участниц Евросоюза заявил, что найдено «европейское решение» проблемы. Новый подход даст возможность укрепить границы государств и ужесточить процедуру приема беженцев.

Кризис мигрантов в Европе стал заметен в апреле 2015 года. По разным данным, в эти страны в течение года приехали почти два миллиона беженцев. Зарегистрированных из них — около 700 тысяч. В 2014 году официально отмечено всего 280 тысяч.

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Автор: Павел Никифоров
#франция #мигранты #политика #весь мир #макрон
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