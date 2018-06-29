Мы в соц.сетях:
Путин не придет на матч Россия – Испания из-за плотного графика

Путин не придет на матч Россия – Испания из-за плотного графика

 «Родина» поддержала кандидатуру Собянина на выборах мэра Москвы

«Родина» поддержала кандидатуру Собянина на выборах мэра Москвы
Саакашвили на станет баллотироваться в президенты Украины и Грузии

Саакашвили на станет баллотироваться в президенты Украины и Грузии

 Четыре солдата ВСУ погибли в Донбассе

Четыре солдата ВСУ погибли в Донбассе
США и Япония намерены добиться полного ядерного разоружения КНДР

США и Япония намерены добиться полного ядерного разоружения КНДР

 Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии

Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии
Путин не придет на матч Россия – Испания из-за плотного графика

Путин не придет на матч Россия – Испания из-за плотного графика

 «Родина» поддержала кандидатуру Собянина на выборах мэра Москвы

«Родина» поддержала кандидатуру Собянина на выборах мэра Москвы
Саакашвили на станет баллотироваться в президенты Украины и Грузии

Саакашвили на станет баллотироваться в президенты Украины и Грузии

 Четыре солдата ВСУ погибли в Донбассе

Четыре солдата ВСУ погибли в Донбассе
США и Япония намерены добиться полного ядерного разоружения КНДР

США и Япония намерены добиться полного ядерного разоружения КНДР

 Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии

Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии
12:12   29 Июня 2018
Россия

Путин: Межрегиональное сотрудничество укрепляет отношения РФ и Армении

Путин: Межрегиональное сотрудничество укрепляет отношения РФ и Армении

Президент России Владимир Путин поздравил гостей VII Российско-армянского межрегионального форума. Текст опубликован на сайте Кремля.

В приветствии глава государства отметил, что межрегиональное сотрудничество играет важную роль и укрепляет отношения Москвы и Еревана. Страны связывают прочные узы дружбы, налажен политический диалог, подчеркнул Путин.

В ходе сотрудничества претворяются в жизнь многие проекты в социальной, культурной и спортивной областях. Путин уверен, что участники форума смогут сгенерировать новые предложения, которые пойдут на пользу отношениям России и Армении. Также это может способствовать внедрению процессов по интеграции в евразийском пространстве.

Форум открылся в Ереване в пятницу, 29 июня. В ходе мероприятия выступят премьер Армении Никол Пашинян и глава Минкульта РФ Владимир Мединский.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #путин #политика #армения #мединский #ереван #весь мир #пашинян
Самое читаемое
Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

 Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

 Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года