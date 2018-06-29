Путин: Межрегиональное сотрудничество укрепляет отношения РФ и Армении

Президент России Владимир Путин поздравил гостей VII Российско-армянского межрегионального форума. Текст опубликован на сайте Кремля.

В приветствии глава государства отметил, что межрегиональное сотрудничество играет важную роль и укрепляет отношения Москвы и Еревана. Страны связывают прочные узы дружбы, налажен политический диалог, подчеркнул Путин.

В ходе сотрудничества претворяются в жизнь многие проекты в социальной, культурной и спортивной областях. Путин уверен, что участники форума смогут сгенерировать новые предложения, которые пойдут на пользу отношениям России и Армении. Также это может способствовать внедрению процессов по интеграции в евразийском пространстве.

Форум открылся в Ереване в пятницу, 29 июня. В ходе мероприятия выступят премьер Армении Никол Пашинян и глава Минкульта РФ Владимир Мединский.