Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в США

Распространение вируса зафиксировали в нескольких районах штата Огайо.

Пока подтвердили 79 случаев заболевания, в 58-ми из которых пострадавших положили в больницу.

В основном, заражение произошло из-за несоблюдения правил личной гигиены при употреблении наркотиков, установили эпидемиологи. Отмечается, что среди заболевших есть люди без определенного места жительства.

Специалисты связали волну эпидемии с аналогичными вспышками в штатах Индиана, Кентукки, Мичиган и Западная Вирджиния. В этих регионах с конца прошлого года зарегистрировали почти две тысячи случаев заражения этим вирусом.

Местные власти организовали поставку вакцин в районы с инфицированными гражданами и запустили прививочную кампанию. Вирусологи занялись изучением инфекции.

Россиянам в Роспотребнадзоре порекомендовали учитывать эту информацию при планировании путешествий.