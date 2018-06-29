Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в США
Распространение вируса зафиксировали в нескольких районах штата Огайо.
Пока подтвердили 79 случаев заболевания, в 58-ми из которых пострадавших положили в больницу.
В основном, заражение произошло из-за несоблюдения правил личной гигиены при употреблении наркотиков, установили эпидемиологи. Отмечается, что среди заболевших есть люди без определенного места жительства.
Специалисты связали волну эпидемии с аналогичными вспышками в штатах Индиана, Кентукки, Мичиган и Западная Вирджиния. В этих регионах с конца прошлого года зарегистрировали почти две тысячи случаев заражения этим вирусом.
Местные власти организовали поставку вакцин в районы с инфицированными гражданами и запустили прививочную кампанию. Вирусологи занялись изучением инфекции.
Россиянам в Роспотребнадзоре порекомендовали учитывать эту информацию при планировании путешествий.