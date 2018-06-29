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11:45   29 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Саакашвили на станет баллотироваться в президенты Украины и Грузии

Саакашвили на станет баллотироваться в президенты Украины и Грузии

Тбилисский городской суд заочно приговорил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к шести годам тюрьмы. Причина — организация нападения на парламентария Валерия Гелашвили.

В беседе с RTVI Саакашвили рассказал, что сейчас находится в Европе. Приговор, по словам политика, является проявлением «животного страха», который перед ним испытывает экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили. Последний подтолкнул вынесение приговора, который Саакашвили считает «несправедливым». Бывший губернатор уверен, что «режим падет, стоит ему приехать на тбилисскую землю».

Саакашвили планирует вернуться в Грузию, возможно уже этой осенью. В это время в стране пройдут президентские выборы. Государству нужна смена власти, считает экс-премьер. Также политик подчеркнул непричастность к избиению Гелашвили.

«Уверен, что у Грузии достаточно сил чтобы сделать это», — сказал Саакашвили о смене власти в стране.

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Автор: Павел Никифоров
#саакашвили #политика #грузия #весь мир
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