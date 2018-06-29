Путин обсудил с Лукашенко график контактов между странами

Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко двусторонние отношения и график предстоящих контактов.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты затронули ряд актуальных вопросов, в том числе в контексте договоренностей, которых достигли на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске 19 июня.

Накануне стали известны место и дата встречи Путин и американского президента Дональда Трампа. Их саммит пройдет 16 июля в Хельсинки. Лидеры двух стран собираются обсудить перспективы развития отношений между странами.

Глава Белого дома прокомментировал предстоящую встречу в Twitter. Он выразил надежду, что ему удастся поладить с главой РФ.

Лондон выразил беспокойство встречей лидеров РФ и Соединенных Штатов. Тереза Мэй опасается, что достигнутые на будущей встрече договоренности могут негативно отразиться на деятельности Североатлантического альянса.