Европа заплатит Африке полмиллиарда, чтобы не видеть миллионы мигрантов

Сенатор Джабаров уверен, что этого мало. Но в любом случае только деньгами у ЕС откупиться не получится.

Европа продолжает расплачиваться за политические игры в Африке. Причем в прямом смысле. На прошедшем в Брюсселе саммите ЕС лидеры обязались выделить еще 500 миллионов евро в трастовый фонд для Африки, чтобы предотвратить дальнейший приток нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. Ранее Брюссель заплатил 342 миллиона евро.

«Они (страны ЕС) стали жертвами своей же политики, — считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. — Европейцы разбередили ситуацию в Северной Африке, затем на Ближнем Востоке. Ведь потоки беженцев хлынули после того, как НАТО разбомбило Ливию. Сначала европейцы бодро говорили, что, мол, мы справимся, сможем их принять. А теперь поняли, что бессильны».

Политолог, научный сотрудник Центра изучения стран Северной Африки и Африканского Рога института Африки РАН Сергей Костилянец согласен, что ЕС теперь несут ответственность за свои действия на африканском континенте. Но при этом сами они твердо уверены в своей правоте.

«Я на днях вернулся из Германии, с конференции, посвященной вопросам миграции. Так вот, Европа не чувствует себя виноватой в том, что они сделали. У них полная уверенность, что они принесли демократию в регион, а это первоочередная необходимость для человечества. То есть отношение такое: они делают все правильно, а мигранты — это такой побочный эффект», — говорит Костилянец.

И сенатор и научный сотрудник сошлись на том, что 500 миллионов евро - явно не достаточно для решения проблем. Например, только Турции на урегулирование проблем выделялось шесть миллиардов. Костилянец отметил, что мигранты бегут не только из зон конфликтов. Население Африки уже сейчас в 1,5 раза превышает численность жителей Европы, а через несколько десятков лет эта разница будет в 2,5-3 раза. В соседней же Европе и зарплаты выше, и уровень жизни.

«Надо сделать так, чтобы эти люди не ехали в Европу, чтобы находили работу у себя на родине, чтобы могли существовать в нормальных условиях. Пока не ясно, что там будет дальше», — рассуждает сенатор.

Одна из первоочередных задач - обеспечение безопасности. И здесь немало делает Россия. Например, в начале 2018 года Москва откликнулась на просьбу властей Центральноафриканской Республики (ЦАР) о военно-технической помощи. В республике ситуацию дестабилизируют исламистские террористы. С согласия Совбеза ООН в ЦАР отправилась группа российских инструкторов для подготовки местных военнослужащих. а также партия стрелкового оружия.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин ранее отмечал, что африканские страны готовы сотрудничать с Россией на взаимовыгодных условиях, прежде всего, для того, чтобы обеспечивать свою безопасность и устойчивое развитие. Они видят результаты действий РФ на Ближнем Востоке, где удалось разгромить террористов в Сирии или выстроить отношения одновременно с Ираном и Израилем, у которых между собой остаются проблемы. Поэтому страны Африки видят в России надежного гаранта в решении этих задач.