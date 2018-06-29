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11:59   29 Июня 2018
Весь мир

«Чертова газета»: редакция издания, где произошло нападение, все-таки выпустила номер

«Чертова газета»: редакция издания, где произошло нападение, все-таки выпустила номер

Накануне вечером репортер Capital Gazette Чейз Кук в Twitter написал, что газета поступит в продажу в пятницу, несмотря на атаку.

Сегодня свежий выпуск Capital появился в газетных киосках.

Накануне на редакцию газеты в американском штате Мэриленд напал стрелок. В результате атаки погибли пять журналистов, еще двое получили ранения. Как позже сообщили местные СМИ, стрелком оказался американец Джаррод Уоррен Рамос, которого издание шесть лет назад назвало виновным в домогательствах.

Известно, что тогда Рамос обратился в суд с жалобой на клевету, но иск отклонили. Стала ли эта история поводом для нападения, пока неясно. Тем не менее руководитель окружной полиции рассказывал, что за день до атаки редакция жаловалась на угрозы.

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Автор: Юлия Халус
#сша #происшествия #чп #нападение #весь мир #capital gazette
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