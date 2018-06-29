Генералу ФСБ Феоктистову вернули два миллиона долларов из «дела Улюкаева»
Замоскворецкий суд вернул Олегу Феоктистову деньги, признанные вещественным доказательством по делу Алексея Улюкаева.
Об этом сообщает РИА Новости. Эту сумму глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках оперативного эксперимента передал Улюкаеву за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти".
Суд рассматривал заявление Феоктистова в закрытом режиме. Генерал присутствовал на заседании, а экс-министр поучаствовал в процессе не выходя из колонии - посредством видеосвязи.
Адвокат Улюкаева Лариса Каштанова была против возвращения денег Феоктистову. По мнению защитника, генерал не доказал право владения этими деньгами. Она также выразила уверенность, что это не его деньги, о чем говорится в материалах дела. Защита намерена обжаловать это решение.