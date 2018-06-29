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11:15   29 Июня 2018
Весь мир

Самые «популярные» у мигрантов страны ЕС смогут решать, куда их селить

Самые «популярные» у мигрантов страны ЕС смогут решать, куда их селить

Речь идет о выборе места строительства центров приема мигрантов, объяснил министр по европейским делам Франции при МИД Натали Луазо в эфире радиостанции Europe 1.

Лидеры Евросоюза на заседании в Брюсселе 28-29 июня одобрили документ по проблемам мигрантов. Он, в частности, предусматривает создание в странах прибытия мигрантов контролируемых центров.

Луазо уточнил, что строить их собираются на добровольной основе. «Популярные» у мигрантов страны ЕС сами решать, где размещать их. Это благоразумно.

В то же время создание таких центров подтверждает тот факт, что Европа не избегает ответственности за размещение тех, кто просит убежища. И хотя строить их во Франции нет причин, Париж готов предоставить необходимую помощь в размещении мигрантов, подчеркнул министр.

Евросоюз сейчас переживает сильнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис. Жители конфликтных районов Африки и Ближнего Востока бегут в европейские страны в надежде укрыться от боевых действий.

Присутствие беженцев в ЕС регулируется Дублинским соглашением, согласно которому полную ответственность за размещение мигранта несет страна прибытия. На прошедшем заседании лидеры объединения договорились реформировать это соглашение.

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Автор: Юлия Халус
#ес #франция #мигранты #политика #весь мир
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