Мы в соц.сетях:
Генералу ФСБ Феоктистову вернули два миллиона долларов из «дела Улюкаева»

Генералу ФСБ Феоктистову вернули два миллиона долларов из «дела Улюкаева»

 Коммунальные тарифы повысят в России с 1 июля

Коммунальные тарифы повысят в России с 1 июля
Четыре солдата ВСУ погибли в Донбассе

Четыре солдата ВСУ погибли в Донбассе

 Порошенко поблагодарил «друзей из ЕС» за продление антироссийских санкций

Порошенко поблагодарил «друзей из ЕС» за продление антироссийских санкций
Самые «популярные» у мигрантов страны ЕС смогут решать, куда их селить

Самые «популярные» у мигрантов страны ЕС смогут решать, куда их селить

 Инфантино: ЧМ-2018 поменяет представление Запада о России

Инфантино: ЧМ-2018 поменяет представление Запада о России
Генералу ФСБ Феоктистову вернули два миллиона долларов из «дела Улюкаева»

Генералу ФСБ Феоктистову вернули два миллиона долларов из «дела Улюкаева»

 Коммунальные тарифы повысят в России с 1 июля

Коммунальные тарифы повысят в России с 1 июля
Четыре солдата ВСУ погибли в Донбассе

Четыре солдата ВСУ погибли в Донбассе

 Порошенко поблагодарил «друзей из ЕС» за продление антироссийских санкций

Порошенко поблагодарил «друзей из ЕС» за продление антироссийских санкций
Самые «популярные» у мигрантов страны ЕС смогут решать, куда их селить

Самые «популярные» у мигрантов страны ЕС смогут решать, куда их селить

 Инфантино: ЧМ-2018 поменяет представление Запада о России

Инфантино: ЧМ-2018 поменяет представление Запада о России
10:57   29 Июня 2018
Весь мир

Инфантино: ЧМ-2018 поменяет представление Запада о России

Инфантино: ЧМ-2018 поменяет представление Запада о России

Такое мнение выразил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, находясь в Москве на форуме «Спорт и будущее».

В четверг, 28 июня, закончился групповой турнир соревнований. В субботу начнутся матчи 1/8 финала.

Инфантино подчеркнул, что чемпионат проходит «фантастически». Мероприятие показывает гостеприимность России. Также соревнование изменит представление западных стран о РФ. Любой может приехать в Москву или другой город, где проходят соревнования и насладиться игрой, добавил президент ФИФА.

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня, а завершится 15 июля. Футболистов и болельщиков принимают 11 городов России.

Сборная РФ вышла в 1/8 финала. В воскресенье российская команда встретится с испанскими спортсменами. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 17.00.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #чм-2018 #общество #весь мир #чм #инфантино #чм2018
Самое читаемое
Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

 Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

 Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки