Инфантино: ЧМ-2018 поменяет представление Запада о России

Такое мнение выразил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, находясь в Москве на форуме «Спорт и будущее».

В четверг, 28 июня, закончился групповой турнир соревнований. В субботу начнутся матчи 1/8 финала.

Инфантино подчеркнул, что чемпионат проходит «фантастически». Мероприятие показывает гостеприимность России. Также соревнование изменит представление западных стран о РФ. Любой может приехать в Москву или другой город, где проходят соревнования и насладиться игрой, добавил президент ФИФА.

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня, а завершится 15 июля. Футболистов и болельщиков принимают 11 городов России.

Сборная РФ вышла в 1/8 финала. В воскресенье российская команда встретится с испанскими спортсменами. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 17.00.