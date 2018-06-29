Коммунальные тарифы повысят в России с 1 июля

В среднем, ожидается повышение на четыре процента, однако в ряде субъектов РФ показатель может быть ниже или выше.

Повышение тарифов за электричество, газ, отопление, воду и канализацию со второго полугодия действует с 2012 года. В 2018 году с 1 июля в ряде российских регионов увеличат тарифы и на вывоз мусора.

В наибольшей степени тарифы поднимут в Петербурге и Якутии - платеж вырастет на шесть процентов. В Кузбассе и Башкирии предусмотрен рост на 5,9 процента. В столице, Кировской и Новгородской областях коммуналка увеличится на 5,5 процента. А в Северной Осетии и Новосибирской области планируется повышение только на три процента.

В России с мая стали пользоваться более информативной формой платежного документа, которую утвердил Минстрой. Новую платежку ведомство рекомендовало использовать в регионах. В новых квитках отдельно прописана информация о штрафах управляющей компании или ТСЖ и размер повышения платы.