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10:42   29 Июня 2018
Россия

Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

В тексте документа, опубликованном на сайте Кабмина, отмечается, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил упростить систему или же вообще отменить ее только на экспорт отдельных видов товара.

Указ отдан в рамках «проектных мастерских», которые организует Российский экспортный центр (РЭЦ). Поручено упростить регулировку внешней торговли. Это касается мер по облегчению контроля на таможне при переработке продукции на месте.

Предлагается ввести стимулирующий налоговый режим и администрирование. Это касается и экспорта ПО и IT-услуг. Поручения отданы Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу и Минсельхозу. Предложения необходимо предоставить до 17 августа текущего года.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #медведев #политика
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