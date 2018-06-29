Американские радиолюбители перехватили приказ о запуске термоядерных ракет

Сигнал поймали в ночь на 27 июня на западном побережье, пишет Drive.

Речь идет о приказе наземного командования США, адресованном межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress. Во время военного конфликта, объясняет издание, такие сигналы передаются для осуществления запланированного масштабного нападения с применением ядерного оружия.

Военные, получив сигнал, обязаны запустить по заданным целям 20 крылатых ракет AGM-86 ALCM, оснащенных термоядерными боеголовками.

В данном конкретном случае перехваченный сигнал дали в рамках военных учений. Маневры, в частности, осуществляли бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также E-6 Mercury.