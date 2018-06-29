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10:24   29 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко поблагодарил «друзей из ЕС» за продление антироссийских санкций

Порошенко поблагодарил «друзей из ЕС» за продление антироссийских санкций

Украинский президент Петр Порошенко порадовался в Twitter «важным новостям из Брюсселя».

В своем микроблоге он написал, что лидеры Европейского союза приняли политическое решение о продлении антироссийских санкций и выразил благодарность друзьям в ЕС за «ненарушенное единство и солидарность с Украиной».

Ранее в пятницу стало известно, что Евросоюз принял решение продлить санкции в отношении России на шесть месяцев. Решение было принято после короткой дискуссии о РФ, Украине и Минских соглашениях.

Российский сенатор Константин Косачев отреагировал на санкции заявлением о том, что в ЕС нет единого мнения по вопросу антироссийских ограничительных мер.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #ес #порошенко #украина #санкции #политика
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