Хейли: США намерены рекомендовать Индии пересмотреть отношения с Ираном

Об этом постпред США при ООН Никки Хейли заявила в эфире телеканала NDTV.

В Вашингтоне считают, что пересмотр отношений необходим для меньшей зависимости Индии от Ирана в области энергетики. Этот вопрос Хейли обсуждала во время визита в Нью-Дели с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

США понимают, что «характер отношений» Ирана и Индии не изменится за один день. Но Вашингтон предложил Нью-Дели «задуматься» о том, с кем государство планирует сотрудничать в будущем.

Представитель Госдепа в минувший вторник заявлял, что Соединенные Штаты планируют убедить партнеров перестать покупать нефть у Ирана к ноябрю текущего года. Вопрос обсуждается и с другими странами, Китаем в том числе. Также президент США Дональд Трамп сообщал о выходе страны из соглашения по иранскому атому, что возобновляет санкции против Тегерана.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми прокомментировал «советы» Вашингтона. Политик считает, что в нынешних условиях ни одно государство не может навязывать собственные требования остальным. Страны в праве не соглашаться с такой политикой.