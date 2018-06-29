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10:17   29 Июня 2018
Россия

Иностранцам заплатят за поездки в Россию

Иностранцам заплатят за поездки в Россию

Российское правительство думает над тем, чтобы компенсировать иностранным туристам часть стоимости путевки в Россию.

Поручение проработать этот вопрос в пятницу на заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам дал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Обдумают варианты введения компенсаций федеральные органы исполнительной власти совместно с АО «Российский экспортный центр».

Глава правительства объяснил, что частичный возврат стоимости путевки станет дополнительным стимулом для туристов из целевых стран ехать в РФ.

В прошлом году количество иностранцев, которые предпочли отдых в России, увеличилось на 14%. За последние восемь лет это рекордный рост. Самыми популярными направлениями в РФ остаются Москва, Петербург, Краснодарский край, Крым и Татарстан.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #медведев #туризм #общество #кабмин
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