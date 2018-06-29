Суд проводит закрытое слушание по взятке Улюкаеву

Слушание проходит в закрытом формате по просьбе Федеральной службы безопасности России.

На заседании решается судьба двух миллионов долларов, которые бывший министр экономразвития Алексей Улюкаев получил в качестве взятки. Об этом сообщают РИА Новости.

Заявление на проведение закрытого слушания подал генерал Олег Феоктистов. Бумага в суд поступила с подписью неназванного замначальника службы.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года. Экс-министра обвинили в получении взятки в размере двух миллионов долларов за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». Спустя два дня президент РФ Владимир Путин отстранил Улюкаева от работы по утрате доверия. Сторона обвинения считает, что бывший министр лично требовал взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

В начале января прошлого года суд заявил об аресте денег на сумму более полумиллиарда рублей, принадлежавших Улюкаеву. Также арестовали недвижимость на более чем полмиллиона рублей. Слушания по делу в закрытом режиме начались 8 августа.