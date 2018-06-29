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9:41   29 Июня 2018
Россия

Олег Навальный освободился из колонии

Олег Навальный освободился из колонии

Его осудили на три с половиной года за хищение средств компании «Ив Роше». Осужденный вышел из колонии № 5 в поселке Нарышкино, Орловская область, пишет ТАСС.

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор 30 декабря 2014 года. Вместе с Олегом осудили и его брата, блогера Алексея Навального. Обоих признали виновными в мошенничестве. Олега осудили на 3,5 года общего режима в колонии, Алексею срок дали условно, так же на 3,5 года.

Ведомство взыскало более четырех миллионов с братьев по иску, касающегося дела о «Многопрофильной процессинговой компании». Суд назначил штраф по 500 тысяч рублей каждому. Позднее Мосгорсуд снял дополнительное наказание с Алексея Навального из-за процессуальных нарушений, но приговор признал обоснованным.

Олег Навальный, будучи в колонии, не раз подавал прошения об условно-досрочном выходе. Суд отклонил все ходатайства. В августе прошлого года суд снова отказал Олегу.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #олег навальный
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