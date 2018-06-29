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 Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

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Хейли: США намерены рекомендовать Индии пересмотреть отношения с Ираном

Хейли: США намерены рекомендовать Индии пересмотреть отношения с Ираном

 Семья украинки, обратившейся за помощью к Путину, приехала в Петербург

Семья украинки, обратившейся за помощью к Путину, приехала в Петербург
9:52   29 Июня 2018
Весь мир

Семья украинки, обратившейся за помощью к Путину, приехала в Петербург

Семья украинки, обратившейся за помощью к Путину, приехала в Петербург

Родственников Ирины Баракат, которая в 2016 году в Сирии лишилась ноги и кисти руки, привезли в РФ на самолете Ту-134 Минобороны РФ.

Уроженку Украины с 2016 года лечат в петербургской клинике. До этого она работала в Российском центре по примирению сторон в САР и участвовала в переговорах с вооруженной оппозицией и раздаче гуманитарной помощи населению.

В Сирии она жила с мужем и тремя детьми. Во время одной из бомбардировок в их дом попал снаряд. Украинка в результате обстрела потеряла правую ногу и кисть руки. Минобороны РФ распорядилось доставить ее в Петербург на лечение.

В ходе прошедшей 7 июня «прямой линии» Баракат попросила президента РФ Владимира Путина предоставить ей российское гражданство. И 25 июня лидер выполнил ее просьбу, подписав соответствующий указ.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #сирия #общество #баракат
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