Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

Сергей Цеков подчеркнул, что ограничительные меры продлевают по инерции.

Евросоюз не отменит антироссийские санкции еще года два, несмотря на то, что все больше европейских политиков понимают, какой вред они наносят экономике. Такое мнение ИА «Политика Сегодня» озвучил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя новости о продлении санкции против РФ на полгода.

«Такое решение ожидаемо, при том, что политики, например, во Франции, Германии, Италии много говорят о том,что правильнее было бы их отменить. Потому что страдает от этого сам Евросоюз, вносится разлад. Но сама структура ЕС не позволяет этим странам заявить о своей позиции, потому что много других проблем, например миграционный вопрос. Предполагаю, что еще год — два санкции не отменят, но то, что со временем от них откажутся, не сомневаюсь», — сказал Цеков.

Сенатор обратил также внимание на то, что решение о продлении ограничительных мер было принято после «короткой дискуссии» о России и Украине.

«То есть продлили санкции по инерции, не принимая во внимание реальную обстановку. А она такова, что не выполняет минские соглашения именно Украина. Если и вводить санкции, то против самой Украины, которая воюет с частью своей страны. Тогда минские соглашения будут выполнены в течение двух лет, а может и быстрее», — уверен представитель Крыма.

Ранее источники в структурах ЕС сообщили РИА Новости, что на саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза договорились о продлении антироссийских санкций еще на полгода. Они были введены в 2014 году, после того, как Крым вошел в состав России по итогам референдума на полуострове.