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 Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки
Хейли: США намерены рекомендовать Индии пересмотреть отношения с Ираном

Хейли: США намерены рекомендовать Индии пересмотреть отношения с Ираном

 Семья украинки, обратившейся за помощью к Путину, приехала в Петербург

Семья украинки, обратившейся за помощью к Путину, приехала в Петербург
9:24   29 Июня 2018
Весь мир

Индия и США обсудят антироссийские санкции

Индия и США обсудят антироссийские санкции

Обсуждение пройдет в формате «2+2» — встретятся главы министерств обороны и иностранных дел США и Индии. Стороны обсудят санкции против России и закупку Нью-Дели у Москвы ЗРС С-400 «Триумф».

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, диалог в таком формате возник для решения подобного рода вопросов. Слова политика привел телеканал NDTV.

Вашингтон понимает, что отношения России и Индии носят длительный характер, отметила постпред. Но США обязаны реагировать «на то, что страна называет проблемами». Также Хейли не отрицает, что Вашингтон может сделать некоторые исключения для Нью-Дели в вопросе обороны страны. Для этого американской стороне необходимо изучить вопрос и представить все варианты.

Глава минобороны Индии Нирмала Ситхараман заявила, что переговоры о поставках С-400 завершаются. Вашингтон против сделки, поскольку покупка может повлиять на будущие отношения с Нью-Дели.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #санкции #политика #индия #весь мир
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