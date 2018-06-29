Индия и США обсудят антироссийские санкции

Обсуждение пройдет в формате «2+2» — встретятся главы министерств обороны и иностранных дел США и Индии. Стороны обсудят санкции против России и закупку Нью-Дели у Москвы ЗРС С-400 «Триумф».

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, диалог в таком формате возник для решения подобного рода вопросов. Слова политика привел телеканал NDTV.

Вашингтон понимает, что отношения России и Индии носят длительный характер, отметила постпред. Но США обязаны реагировать «на то, что страна называет проблемами». Также Хейли не отрицает, что Вашингтон может сделать некоторые исключения для Нью-Дели в вопросе обороны страны. Для этого американской стороне необходимо изучить вопрос и представить все варианты.

Глава минобороны Индии Нирмала Ситхараман заявила, что переговоры о поставках С-400 завершаются. Вашингтон против сделки, поскольку покупка может повлиять на будущие отношения с Нью-Дели.