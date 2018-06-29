Кабмин на год отсрочил начало индексации «Платона»

Ежегодная индексация «Платона» по инфляции стартует не 1 июля 2018 года, как планировалось, а 1 июля 2019-го, гласит постановление правительства.

«Платон» - российская система взимания платы с грузовиков, максимально разрешенная масса которых превышает 12 тонн, в счет возмещения вреда, нанесенного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Система заработала 15 ноября 2015 года.

Сейчас тариф «Платон» составляет 1,9 рубля за километр пути. Согласно информации РИА Новости, индексацию тарифа отсрочили из-за необходимости усилить контроль за неплательщиками.

Нарушителей в настоящий момент наказывают штрафом на сумму пять тысяч рублей, если те проехали бесплатно впервые. При повторном нарушении штраф увеличивается до 10 тысяч.