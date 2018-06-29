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Суд проводит закрытое слушание по взятке Улюкаеву

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 Олег Навальный освободился из колонии

Олег Навальный освободился из колонии
На Украине устанавливают причины провала танков «Оплот» на биатлоне в Германии

На Украине устанавливают причины провала танков «Оплот» на биатлоне в Германии

 Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки
Хейли: США намерены рекомендовать Индии пересмотреть отношения с Ираном

Хейли: США намерены рекомендовать Индии пересмотреть отношения с Ираном

 Семья украинки, обратившейся за помощью к Путину, приехала в Петербург

Семья украинки, обратившейся за помощью к Путину, приехала в Петербург
9:28   29 Июня 2018
Россия

Кабмин на год отсрочил начало индексации «Платона»

Кабмин на год отсрочил начало индексации «Платона»

Ежегодная индексация «Платона» по инфляции стартует не 1 июля 2018 года, как планировалось, а 1 июля 2019-го, гласит постановление правительства.

«Платон» - российская система взимания платы с грузовиков, максимально разрешенная масса которых превышает 12 тонн, в счет возмещения вреда, нанесенного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Система заработала 15 ноября 2015 года.

Сейчас тариф «Платон» составляет 1,9 рубля за километр пути. Согласно информации РИА Новости, индексацию тарифа отсрочили из-за необходимости усилить контроль за неплательщиками.

Нарушителей в настоящий момент наказывают штрафом на сумму пять тысяч рублей, если те проехали бесплатно впервые. При повторном нарушении штраф увеличивается до 10 тысяч.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #кабмин #платон
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