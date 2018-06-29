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8:46   29 Июня 2018
Весь мир

Макрон: Евросоюз нашел «европейское решение» миграционного вопроса

Макрон: Евросоюз нашел «европейское решение» миграционного вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об этом по итогам 15-часовой дискуссии глав стран-участниц Евросоюза на саммите альянса.

Политик отметил, что многие лидеры высказывались о невозможности достижения договоренности. Однако ЕС смог найти «европейское решение» кризиса по мигрантам.

Новый подход даст Евросоюзу возможность решить вопрос, в частности путем сотрудничества с третьими странами. Решение позволит лучше защитить границы государств и ужесточить порядок приема беженцев. Макрон отметил, что Париж на прошедшем саммите предложил несколько идей, которые ЕС принял.

Кризис мигрантов в странах Европы стал ощущаться весной 2015 года после увеличения потока нелегалов из государств Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Евросоюз оказался неготов принимать и распределять беженцев. Проблема в этой области стала крупнейшей со времен Второй Мировой войны. Только за 2015 год в Европу прибыло почти два миллиона мигрантов, зарегистрировано из них — около 700 тысяч. Год назад их количество составляло всего 280 тысяч человек.

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Автор: Павел Никифоров
#евросоюз #политика #беженцы #весь мир #макрон
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