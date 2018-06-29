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 Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки
СМИ: Трамп предлагал Макрону покинуть Евросоюз

СМИ: Трамп предлагал Макрону покинуть Евросоюз

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8:11   29 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Трамп предлагал Макрону покинуть Евросоюз

СМИ: Трамп предлагал Макрону покинуть Евросоюз

Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники в правительстве Европы.

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эманнуэль Макрон встретились в конце апреля в Белом доме. Политики обсудили вопросы в торговой сфере. Издание подчеркивает, что во время переговоров американский лидер спросил французского коллегу, почему Париж не выходит из Евросоюза.

Также Трамп обещал, что в этом случае Франция получит двусторонний с США торговый договор на лучших условиях, чем в ЕС.

Ранее стало известно о предстоящей встрече 16 июля главы России Владимира Путина и Трампа. Переговоры пройдут в Хельсинки. Предполагается, что политики обсудят перспективы развития отношений Вашингтона и Москвы. Американский лидер же надеется, что встреча снизит напряженность на мировой арене и приведет к взаимодействию по укреплению мира и безопасности.

СМИ: Трамп предлагал Макрону покинуть Евросоюз

Представитель Госдепа США отмечала, что Трамп проводит саммит с Путиным в целях «национальной безопасности Америки». Глава Белого дома считает, что улучшение отношений пойдет на пользу обеим сторонам.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #евросоюз #сша #путин #политика #трамп #весь мир #макрон
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