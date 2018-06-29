СМИ: Трамп предлагал Макрону покинуть Евросоюз

Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники в правительстве Европы.

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эманнуэль Макрон встретились в конце апреля в Белом доме. Политики обсудили вопросы в торговой сфере. Издание подчеркивает, что во время переговоров американский лидер спросил французского коллегу, почему Париж не выходит из Евросоюза.

Также Трамп обещал, что в этом случае Франция получит двусторонний с США торговый договор на лучших условиях, чем в ЕС.

Ранее стало известно о предстоящей встрече 16 июля главы России Владимира Путина и Трампа. Переговоры пройдут в Хельсинки. Предполагается, что политики обсудят перспективы развития отношений Вашингтона и Москвы. Американский лидер же надеется, что встреча снизит напряженность на мировой арене и приведет к взаимодействию по укреплению мира и безопасности.

Представитель Госдепа США отмечала, что Трамп проводит саммит с Путиным в целях «национальной безопасности Америки». Глава Белого дома считает, что улучшение отношений пойдет на пользу обеим сторонам.