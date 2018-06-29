Мы в соц.сетях:
Туристы смогут сэкономить на музеях Петербурга

Туристы смогут сэкономить на музеях Петербурга

 Участок Филевской линии столичного метро закроют на выходные

Участок Филевской линии столичного метро закроют на выходные
На Украине устанавливают причины провала танков «Оплот» на биатлоне в Германии

На Украине устанавливают причины провала танков «Оплот» на биатлоне в Германии

 Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки
СМИ: Трамп предлагал Макрону покинуть Евросоюз

СМИ: Трамп предлагал Макрону покинуть Евросоюз

 Реконструкция столичных «Лужников» стоила около 26 миллиардов рублей

Реконструкция столичных «Лужников» стоила около 26 миллиардов рублей
Туристы смогут сэкономить на музеях Петербурга

Туристы смогут сэкономить на музеях Петербурга

 Участок Филевской линии столичного метро закроют на выходные

Участок Филевской линии столичного метро закроют на выходные
На Украине устанавливают причины провала танков «Оплот» на биатлоне в Германии

На Украине устанавливают причины провала танков «Оплот» на биатлоне в Германии

 Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки
СМИ: Трамп предлагал Макрону покинуть Евросоюз

СМИ: Трамп предлагал Макрону покинуть Евросоюз

 Реконструкция столичных «Лужников» стоила около 26 миллиардов рублей

Реконструкция столичных «Лужников» стоила около 26 миллиардов рублей
8:03   29 Июня 2018
Россия

Туристы смогут сэкономить на музеях Петербурга

Туристы смогут сэкономить на музеях Петербурга

В Петербурге с 1 августа можно будет приобрести карту для туристов, дающих скидку на посещение музеев. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма.

«Карта гостя Visit SPb» также даст туристам возможность сэкономить на визитах в городские музеи.

Стоимость билетов в десять самых популярных мест города составляет 12 тысяч рублей, тогда как при использовании карты - 4,5 тысячи рублей.

Карта действует три дня и продаваться онлайн или в точках по городе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#петербург #музеи #visit spb #карта гостя
Самое читаемое
Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

 Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России

Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России

 СМИ: В Турции не будут продлевать режим ЧП

СМИ: В Турции не будут продлевать режим ЧП

 Мэттис обсуждает с южнокорейским коллегой приостановку военных учений — СМИ

Мэттис обсуждает с южнокорейским коллегой приостановку военных учений — СМИ