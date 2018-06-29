Туристы смогут сэкономить на музеях Петербурга

В Петербурге с 1 августа можно будет приобрести карту для туристов, дающих скидку на посещение музеев. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма.

«Карта гостя Visit SPb» также даст туристам возможность сэкономить на визитах в городские музеи.

Стоимость билетов в десять самых популярных мест города составляет 12 тысяч рублей, тогда как при использовании карты - 4,5 тысячи рублей.

Карта действует три дня и продаваться онлайн или в точках по городе.