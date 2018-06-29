Участок Филевской линии столичного метро закроют на выходные

Движение поездов на участке Филевской линии между «Киевской» и «Кунцевской» будет приостановлено 30 июня и 1 июля в связи с проведением ремонта, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Пионерская», «Багратионовская» и «Филевский парк». Метрополитен начнет работу в обычном режиме в понедельник утром.

На время закрытия участка Филерской линии компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции «Киевская» и «Кунцевская». Маршрут КМ2 обеспечит проезд между станциями метро «Багратионовская» и «Фили».