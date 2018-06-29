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 Реконструкция столичных «Лужников» стоила около 26 миллиардов рублей

Реконструкция столичных «Лужников» стоила около 26 миллиардов рублей
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 Реконструкция столичных «Лужников» стоила около 26 миллиардов рублей

Реконструкция столичных «Лужников» стоила около 26 миллиардов рублей
7:23   29 Июня 2018
Весь мир

Реконструкция столичных «Лужников» стоила около 26 миллиардов рублей

Реконструкция столичных «Лужников» стоила около 26 миллиардов рублей

Итоговые затраты на реконструкцию стадиона «Лужники» в Москве составила 26,6 миллиарда рублей, сообщил глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Чиновник отметил, что реконструкция «Лужников» входит в десять процентов мировых проектов, реализованных с сохранением бюджета и в срок.

При этом первоначальный проект предполагал снос здания, построенного в 1956 году.  Однако, мэр принял решение сохранить исторический фасад, который стал лицом Москвы.

Глава департамента строительства рассказал, что после ЧМ-2018 стадион «Лужники» будут использоваться для концертов и других массовых мероприятий.

Реконструкция «Лужников» началась в 2013 году. Арена приняла церемонию и матч открытия ЧМ-2018, также там пройдет один из полуфиналов и финал.

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Автор: Олег Королев
#москва #реконструкция #лужники #москвасейчас #москвасегодня
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