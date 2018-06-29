В Хабаровском крае после уничтожения урожая клубники возбуждено дело

По факту уничтожения урожая на клубничной ферме в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона.

Ранее в местных СМИ появилась видеозапись, на которой внедорожник с привязанным колесом давит грядки с клубникой.

Поводом для возбуждения дела стало заявление владелицы фермы об уничтожении имущества. В ходе процессуальной проверки установлено, что 16 июня на земельном участке в районе села Краснореченское жители Хабаровского района на автомобиле Ford повредили имущество руководителя «Крестьянского фермерского хозяйства».

В результате были уничтожены кусты клубники и повреждена поливочная система. Собственнику причинен ущерб на сумму более 320 тысяч рублей.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».

Фермер Ирина Коровина рассказала РИА Новости, что инцидент произошел из-за неразрешенного денежно-земельного спора.